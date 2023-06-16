Путин и Аль Нахайян осмотрят стенд ОАЭ на ПМЭФ

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, после этого пройдет встреча в формате тет-а-тет, "но, если потребуется, будут приглашаться те министры, те руководители ведомств, которых руководители посчитают целесообразным пригласить"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном посетит павильон ОАЭ на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня утром Путин вместе с Аль Нахайяном осмотрят эмиратский павильон, эмиратскую экспозицию, после чего состоятся двусторонние переговоры", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, встреча пройдет в формате тет-а-тет, "но, если потребуется, будут приглашаться те министры, те руководители ведомств, которых руководители посчитают целесообразным пригласить".

Песков заметил, что переговоры будут продолжаться вплоть до начала пленарной сессии ПМЭФ. Он уточнил, что Аль Нахайян не будет принимать в ней участие. "График ему не позволяет, он уже покинет Российскую Федерацию", - пояснил представитель Кремля.