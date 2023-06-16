Россия перенаправила поставки нефтепродуктов в Африку, Турцию и страны АТР

По словам главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, ведомство рассчитывает на ускорение реализации проекта создания "Турецкого хаба"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что реализация проекта создания газового хаба в Турции ускорится, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью "Известиям" в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Была трагедия, связанная с землетрясением. Было не до этого. Сегодня на новый уровень выйдет это обсуждение", - сказал он.

"Мы предприняли все усилия для того, чтобы диверсифицировать эти поставки и эту задачу выполнили. От качественного нефтепродукта России мало кто отказывается, кроме Европы и Америки, поэтому нам пришлось перенаправить все это и в страны Африки, Турцию, страны АТР. Мы сумели это сделать, некоторые страны значительно нарастили покупки нефти и нефтепродуктов", - добавил Шульгинов.

Министр также отметил, что диверсифицировать рынок было непросто из-за наращивания санкций.