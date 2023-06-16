Шульгинов: корректировка демпфера создает риски недофинансирования энергетической отрасли

По словам главы Минэнерго, рынок СПГ нуждается в стимулировании, в том числе налоговом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Корректировка топливного демпфера с 1 сентября создает риски недофинасирования отрасли, роста оптовых цен на топливо, давления на розничные цены. При этом Минэнерго России намерено не допустить роста цен на АЗС выше уровня инфляции. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью "Известиям" в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы понимаем, что есть риски недофинансирования отрасли, есть возможность роста оптовых цен, давления на розничные цены. Но наша задача создавать все условия, чтобы цены в рознице не превышали инфляцию", - сказал он.

По словам главы Минэнерго, ведомство намерено не допустить рост цен на топливо выше инфляции и считает реальным поддерживать цену нефти в районе $80 за баррель.

"Реально", - сказал Шульгинов, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, по его словам, важно, чтобы цены на газ и нефть устраивали потребителей продукции.

Стимулирование рынка

Рынок СПГ нуждается в стимулировании, в том числе налоговом, считает министр.

"Я думаю, что нужно еще стимулирование для того, чтобы активизировать эту работу еще [сильнее]. Я думаю, что это больше налоговые всякие поддержки, послабления",- отметил Шульгинов.