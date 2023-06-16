16 июня, 09:00
ПМЭФ

"Аэрофлот" может вернуться к публикации финансовой отчетности

Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский не исключил возврата к практике выплаты дивидендов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" может вернуться к публикации финансовой отчетности даже в том случае, если в июле этого года возможность не публиковать ее сохранится. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

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"Сейчас у нас есть законодательная возможность не публиковаться до июля текущего года в соответствии с постановлением правительства. Если оно не будет пролонгировано, мы начнем публиковать свою финотчестность", - сказал он, добавив, что если решение не будет пролонгировано, все равно "есть вероятность", что "Аэрофлот" вернется к публикации отчетности.

Что касается дивидендной политики компании, то Александровский не исключил возврата к практике выплаты дивидендов, если будет позволять финансовое состояние "Аэрофлота". 

Теги:
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