16 июня, 09:03
ПМЭФ

"Аэрофлот" намерен привлечь два Boeing 737 со вторичного рынка

Компания сделала оффер для лизингодателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" привлечет два самолета Boeing 737-900 со вторичного рынка. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

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"Мы сделали оффер для лизингодателя (ГТЛК - прим. ТАСС), он был принят, так что да, мы подписываем эти самолеты. Они со вторичного рынка, но самолеты достаточно свежие при этом. Это нетипичная ситуация для текущего рынка, такие сделки, наверное, возможны, но планировать их достаточно сложно", - сказал он. 

Теги:
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