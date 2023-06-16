Путин обратил внимание на увеличение угольной генерации в некоторых странах

Российский лидер указал, что это происходит, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Угольная генерация увеличивается в некоторых странах, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение окружающей среды, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ.

"К сожалению, в некоторых других странах, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение внешней окружающей среды, все складывается по-другому. Увеличивается угольная генерация, так сказать", - сказал Путин на стенде, посвященном Климатическому саммиту в ОАЭ. ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.