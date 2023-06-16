Телекомпания НТВ намерена рассказывать о непопулярных культурных объектах Санкт-Петербурга

В программу "Неизвестная Россия", в частности, планируют включить сюжеты о современных общественных пространствах города, необычных музеях и выставках

ТАСС, 16 июня. Комитет по туризму Санкт-Петербурга и телекомпания НТВ (входит в холдинг "Газпром-медиа") заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства новый канал НТВ "Неизвестная Россия" будет рассказывать о наименее известных культурно-исторических объектах города с целью увеличения турпотока, сообщили в пятницу в пресс-службе НТВ. Подписание прошло на полях Петербургского международного экономического форума, подписи под документом поставили председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский.

"Новый тематический телеканал НТВ "Неизвестная Россия" будет оказывать Комитету по туризму Санкт-Петербурга информационную поддержку. Будет запущена рубрика, рассказывающая о наименее известных культурно-исторических объектах города с целью повышения их узнаваемости, привлечения туристов со всей страны и посещения ими этих, не менее значимых, достопримечательностей", - рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнул Корнеев, сегодня все знают Петербург как город белых ночей, мостов, дворцов и музеев, однако незамеченными остаются многие другие объекты. "В нем есть современные общественные пространства, необычные музеи и выставочные залы, парки и экологические маршруты, новые точки притяжения. Все это мы постарались объединить в проекте "Новая туристская география", с которым познакомим зрителей телеканала документального кино "Неизвестная Россия", - привели в пресс-службе его слова.