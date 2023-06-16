Мурашко заявил о росте спроса на российскую медицинскую продукцию на зарубежных рынках

Глава Минздрав отметил, что отечественное производство сегодня закрывает 70-80% потребностей в лекарственных препаратах по некоторым направлениям медицины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Минздрав России отмечает рост спроса медицинской продукции отечественного производства на зарубежных рынках. Об этом в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

"Все столкнулись в предыдущие годы с кризисом и дефицитом тех или иных лекарственных препаратов и медицинских изделий, и многие начали диверсифицировать свои рынки. Особенно те страны, которые являются в большей степени потребителями, чем производителями, и спрос на российскую продукцию на зарубежных рынках, мы видим, что растет", - сказал он на сессии "Международное сотрудничество во имя здоровья".

Мурашко отметил, что в период пандемии присутствовал колоссальный рост производства фармацевтической продукции, и сегодня правительство продолжает поддерживать эти инициативы. По его словам, отечественное производство сегодня закрывает 70-80% потребностей в лекарственных препаратах по некоторым направлениям медицины.