Путин назвал ОАЭ очень комфортным партнером для России

Российский лидер не стал называть данные о росте торгово-экономических отношений, но заметил, что "они впечатляют"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) хорошим и комфортным партнером.

"Экономика, социальная сфера Эмиратов под вашим руководством развивается очень активно, и в этом смысле, конечно, для нас Эмираты - очень хороший и комфортный партнер", - обратился глава российского государства к президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, начиная переговоры.

По мнению Путина, "отношения между Россией и Эмиратами развиваются весьма успешно".

Он не стал называть данные о росте торгово-экономических отношений, но заметил, что "они впечатляют". "Главное, что они идут на пользу как России, так и Объединенным Арабским Эмиратам, в значительной степени, конечно, благодаря вашей поддержке", - сказал президент РФ коллеге.

Президент России поделился впечатлениями от посещения павильона ОАЭ на Петербургском международном экономическом форуме, где ОАЭ выступают в качестве главной страны-гостя. "Мы сейчас посетили ваш павильон, замечательный павильон, который говорит о перспективах развития отношений между нашими странами в экономической сфере и о возможностях Эмиратов в этом направлении", - отметил российский лидер.

Он также напомнил о предыдущих встречах с президентом ОАЭ, одна из которых прошла осенью прошлого года также в Санкт-Петербурге. "Была очень хорошая, обстоятельная беседа", - констатировал глава российского государства. Он признался, что очень рад вновь приветствовать Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.