В Марий Эл инвестор вложит в развитие завода 450 млн рублей до конца 2023 года

Глава республики Юрий Зайцев отметил, что на предприятии изготавливается широкий ассортимент продукции для гражданского строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Инвестор вложит почти 450 млн рублей в развитие завода "Потенциал" до конца текущего года в городе Козьмодемьянске республики Марий Эл. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава республики Юрий Зайцев, подписавший соответствующее соглашение с гендиректором компании "Систэм электрик" на полях ПМЭФ.

"В завод "Потенциал" в Козьмодемьянске компания до конца года инвестирует 450 млн рублей, всего до 2025 года будет направлено 1,5 млрд рублей", - сказал Зайцев. Он отметил, что подписанный на полях форума документ должен способствовать увеличению объемов выпускаемой высокотехнологичной продукции, позволит развивать локальное производство, применять российское сырье и создавать новые рабочие места. "Это особенно актуально в наши дни, когда после ухода зарубежных компаний образовалась свободная ниша на рынке электроустановочного оборудования и электротехники", - заметил Зайцев.

Он напомнил, что на предприятии изготавливается широкий ассортимент продукции для гражданского строительства. В прошлом году здесь начали выпускать серию влагозащищенных электроустановочных изделий AtlasDesign Profi54, которые выполнены полностью из российского сырья и являются на 100% отечественной разработкой.