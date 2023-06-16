Минэнерго сообщило о предложениях CNPC по новым большим совместным проектам

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что Россия их изучит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) сделала РФ ряд предложений по реализации новых больших совместных проектов, Россия изучит их, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов журналистам по итогам встречи с председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном в рамках ПМЭФ.

"C CNPC обсудили текущие проекты по поставкам нефти и газа. У китайских партнеров есть ряд предложений для новых больших совместных проектов. Будем углубленно изучать и обсуждать", - сказал он.

Ранее Шульгинов отмечал, что российская сторона сотрудничает с китайскими партнерами по поставкам и переработке нефти, поставкам природного газа и СПГ.