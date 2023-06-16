16 июня, 10:34
ПМЭФ

"Аэрофлот" смог вернуть предоплату за непоставленные A350 в размере $199 млн

Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский отметил, что договориться удалось, несмотря на санкции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" смог вернуть предоплату (PDP) в размере $199 млн в декабре прошлого года за непоставленные четыре самолета Airbus A350. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

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"Мы в прошлом году (по PDP - прим. ТАСС) такую работу вели - достаточно напряженную и интересную - с Airbus. В итоге нам удалось согласовать все условия, и в декабре 2022 года мы получили возврат от Airbus в размере $199 млн по четырем А350. Как ни странно, несмотря на санкционные ограничения, мы смогли договориться", - отметил он. 

Теги:
РоссияПМЭФ
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