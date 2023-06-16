"Боос Лайтинг групп" планирует модернизировать освещение городов Дальнего Востока

ТАСС, 16 июня. Международная светотехническая корпорация "Боос Лайтинг групп" займется модернизацией наружного городского освещения на Дальнем Востоке. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и "Боос Лайтинг групп".
"Соглашение предусматривает реализацию ряда инвестиционных проектов по модернизации систем освещения и созданию производства светотехнических изделий на территории Дальневосточного федерального округа. Совокупные капиталовложения составят до 10 млрд рублей и будут осуществляться на принципах государственно-частного партнерства", - сообщает пресс-служба КРДВ.
Подписание соглашения состоялась в присутствии министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Подписи на документе поставили президент "Боос Лайтинг групп" Георгий Боос и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.
"Большинство городов и населенных пунктов в нашей стране остро нуждается в обновлении систем наружного освещения, в том числе и на Дальнем Востоке. Устаревший парк ламповых светильников, изношенные опоры, устаревшая инфраструктура энергообеспечения городского освещения, отсутствие современных систем управления освещением. Наша корпорация ведет комплексную модернизацию систем освещения во многих городах России, в том числе в рамках 15-летних концессионных соглашений. Вся наша продукция - полностью отечественная", - передает пресс-служба слова Бооса.