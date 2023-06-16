В Госдуме считают необходимым сделать график ремонта автодорог удобным в сезон отпусков

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, решить вопрос возможно без дополнительного финансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. График ремонта российских автодорог, особенно федеральных трасс, должен учитывать турпоток в сезон отпусков и формироваться в соответствии с напряженным трафиком, чтобы не создавать дискомфорта путешествующим. Об этом заявила на стратегической сессии Петербургского международного экономического форума по развитию автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры на территории России первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия").

По ее словам, у граждан вызывают беспокойство вопросы транспортной доступности путешествия, доступности средств размещения и качества предоставляемых услуг, развитости придорожной инфраструктуры. При этом автомобиль по-прежнему является самым востребованным транспортом для путешествий, особенно в этом сезоне, учитывая ограниченную пропускную возможность железных дорог, в первую очередь по южному направлению, нехватку авиатранспорта и высокую стоимость билетов для всей семьи, пояснила парламентарий.

"Чего не хватает нашему туристу, чтобы комфортно путешествовать по нашей стране? Первое - отсутствие развитой придорожной инфраструктуры. Второе - несовершенная организация дорожного движения. Третье - постоянный ремонт дорог на федеральных трассах, особенно в высокий летний период отпусков и по загруженным направлениям", - сказала она. По мнению Школкиной, решить этот вопрос возможно без дополнительных финансов и преференций, просто пересмотрев подход, например, к формированию графика дорожных дорог на федеральных трассах. "Никто не говорит, что дороги не надо делать, все хотят ездить по хорошим дорогам, просто нужно сформировать график ремонтных работ так, чтобы они не мешали путешествующим проводить свой отдых комфортно", - пояснила депутат.

Школкина предложила в качестве пилотного проекта сформировать перечень федеральных трасс, которые наиболее востребованы у туристов в летний период, в сезон отпусков. "Далее - сформировать график именно так, чтобы учитывать и климатические условия, и напряженный график турпотока. И главное, предусмотреть финансовое обеспечение дорожных работ в соответствии с графиком. Это предложение отработано с коллегами из Минтранса и комитетом Госдумы по транспорту, и они готовы нас поддержать", - добавила она.