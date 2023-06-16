ФАС заявила, что рост оптовых цен на бензин в России не отражается на рознице

По мнению главы ведомства Максима Шаскольского, корректировка топливного демпфера вряд ли окажет давление на цены на бензин в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России следит за ситуацией с ценами на бензин, высокие биржевые цены никак не отражаются на розничном рынке. Об этом заявил журналистам глава службы Максим Шаскольский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Никак не отражаются. Если какие-то изменения происходят, то ниже инфляции, - сказал он. - Мы следим внимательно за развитием ситуации, и жалоб по этому поводу у нас нет".

По мнению Шаскольского, корректировка топливного демпфера вряд ли окажет давление на цены на бензин в стране.

"В теории, возможно, этот фактор может влиять. Но, скорее всего, он уже отыгран. Мы ведь ожидали, что это с июля будет. Поэтому сейчас уже нет", - отметил глава ФАС.

По словам Шульгинова, российский топливный рынок обеспечен производством, а нефтепереработка и производство моторных топлив растут.

Ранее сообщалось, что ФАС направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием об увеличении объемов продаж бензина на бирже. По данным ФАС, продажи бензина на бирже за последние пять месяцев снизились на 7,9%, что привело к образованию на внутреннем рынке неудовлетворенного спроса на бензины Аи-92 и Аи-95 и существенному изменению оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты