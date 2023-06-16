В Якутии намерены построить кинопавильон при помощи дальневосточной концессии в 2026 году

Его центральным объектом станет круговой XR-экран с охватом в 360 градусов

ТАСС, 16 июня. Многофункциональный кинопавильон планируется построить в Якутске в 2026 году благодаря механизму дальневосточной концессии, он станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Республика Саха (Якутия) подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве объектов инфраструктуры, включенных в мастер-план Якутии. Документ предусматривает модернизацию наружного освещения Якутска, реновацию центрального парка культуры и отдыха, а также создание в городе многофункционального кинопавильона в рамках "Дальневосточной концессии". Соглашение подписали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев", - говорится в сообщении.

По данным КРДВ, кинопавильон, который появится в Якутске в 2026 году и станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла, обеспечит креативную индустрию республики современными павильонами для съемок, студиями звукозаписи (в том числе по записи оркестра), шумооформления, перезаписи, монтажа, цветокоррекции, создания визуальных эффектов, а также костюмерными, гримерными, реквизиторскими и различными мастерскими. Центральным объектом кинопавильона полного цикла станет круговой XR-экран с охватом в 360 градусов. Он позволит воссоздавать необходимые локации и интерьеры круглогодично, вне зависимости от погодных условий, которые сейчас сдерживают развитие киноиндустрии в регионе.

Как отметил Чекунков, инструмент дальневосточной концессии сфокусирован в первую очередь на реализации мастер-планов городов Дальнего Востока, на создании проектов, которые повысят качество жизни жителей Дальнего Востока. По его словам, Якутия показывает хорошие результаты в развитии креативной экономики, особенно киноиндустрии.

Один из пунктов соглашения - строительство и модернизация системы наружного освещения Якутска. "Сегодня уровень освещенности города составляет только 67%, а освещенность улично-дорожной сети - 34%. Модернизация системы освещения позволит повысить условия проживания горожан и уровень безопасности на всей территории города, а также снизить количество ДТП. Запуск обновленной системы запланирован на 2027 год", - отмечается в сообщении.

Обновление городского парка культуры и отдыха позволит создать новые объекты на территории и при этом сохранить экосистему парка, которая занимает 110 га, где 98 га представлено лесным массивом. "Концепция реновации, разработанная городом совместно с АНО "Парки России" и ВЭБ.РФ, предполагает создание общественных пространств парка, спортивных и детских площадок, молодежно-патриотического раздела, спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком, зоны национальных павильонов, зоны фуд-кортов, а также благоустройство прилегающей Комсомольской площади. Реализация проекта - 2027 год", - добавили в КРДВ.