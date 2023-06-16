Петербург и Ярославская область создадут совместный проект об эвакуации во время блокады

Это позволит не только открыть неизвестные факты об эвакуации, но и расскажет о вкладе ленинградцев в развитие городов и областей страны, заявил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Ярославская область создадут совместный исследовательский и мемориальный проект, посвященный эвакуации жителей блокадного Ленинграда. Соответствующие соглашение на полях ПМЭФ подписали главы регионов Александр Беглов и Михаил Евраев, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба Смольного.

"Соглашение, которые мы подписали, предполагает создание межрегионального мемориального электронного проекта "Эвакуация из Ленинграда и возвращение домой: "Сплоченные войной". Он позволит открыть неизвестные ранее факты эвакуации из блокадного Ленинграда. Мы глубоко благодарны жителям Ярославской области, которые приняли ленинградцев. Они старались обеспечить их всем необходимым, делились последним хлебом", - приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга.

Губернатор также выразил уверенность, что проект позволит не только открыть неизвестные факты об эвакуации, но и расскажет о вкладе ленинградцев в развитие городов и областей страны.

Беглов также отметил, что два региона по-прежнему связывают братские блокадные узы, ведь многие ленинградцы остались после войны жить в Ярославле. Он пригласил блокадников, живущих в Ярославской области, на памятные мероприятия в январе 2024 года, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как в свою очередь подчеркнул глава Ярославской области, два региона первыми в России создадут единую электронную базу блокадников.

"Это большой шаг вперед, мы делаем значимое и хорошее дело. Людям не надо будет собирать документы. Все можно будет найти в этой электронной базе", - приводит пресс-служба Смольного слова Евраева.

О блокаде

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась, работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Прорыв блокады 18 января 1943 года позволил наладить связь Ленинграда с Большой землей и приступить к восстановлению городского хозяйства. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.