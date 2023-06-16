16 июня, 12:13
ПМЭФ

Путин призвал сохранять тенденцию на снижение уровня бедности в России

© ТАСС/ Ruptly

Уровень бедности в РФ сокращается, эту тенденцию надо будет сохранить - Путин.

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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