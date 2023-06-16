Экономика предложения и высоких зарплат. Путин на ПМЭФ обозначил новый облик экономики РФ

Россия успешно преодолела трудности прошлого года и теперь должна сформировать новую экономику - экономику предложения и высоких зарплат. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В своем выступлении, которое стало самым длинным за всю историю участия Путина в форуме, глава государства рассказал о своем видении будущего облика российской экономики и обозначил несколько конкретных мер - от валютной амнистии для бизнеса до смягчения условий получения детских пособий и развития ученических договоров.

ТАСС собрал основные тезисы выступления президента.

О состоянии экономики

Российская экономика успешно прошла период, "когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни": "Сегодня можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала".

Несмотря на все трудности прошлого года, Россия сохранила позицию "важнейшего участника глобального рынка" и в разы нарастила объем торговли с государствами, чьи лидеры "не поддаются часто хамскому давлению, а руководствуются <...> своими национальными интересами".

Безработица и инфляция в стране находятся на минимальных уровнях, а ВВП по итогам года, как ожидается, может вырасти "до 1,5%, а может быть даже под 2%": "И это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира".

О новом облике экономики

Теперь Россия должна перейти к суверенной "экономике предложения", которая "не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует": "Такая экономика <...> предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг. Повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей".

"Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда".

О доходах россиян

В конце прошлого года реальные доходы россиян перешли к росту, "он тоже пока скромный, но все-таки это тенденция", которая должна усилиться в этом году.

Дополнительным стимулом для роста зарплат должно стать повышение МРОТ - с 1 января 2024 года он увеличится на 18,5%.

О детских пособиях

Пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие должны выплачиваться в течение всего периода, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

Те, кто получает пособия по уходу за ребенком с инвалидностью, должны сохранять их в случае частичной занятости. "А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе".

О валютной амнистии

Мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства в случае "внешних недружественных действий" будет продлен до 2024 года.

Кроме того, необходимо объявить для бизнеса амнистию по вынужденным валютным нарушениям: "Подобный подход мы применяем нечасто, но сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе".

Об отказе от проверок бизнеса

Следует отказаться от проверок бизнеса, если он не связан с рисками причинения вреда людям или окружающей среде: "Ни в плановом порядке, ни во внеплановом, достаточно профилактических мероприятий".

Оставшиеся проверки должны проводить только профильные ведомства. "Прошу правительство вместе с генеральной прокуратурой и министерством внутренних дел дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение".

Об ушедших брендах

Иностранные бренды, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, освободили до 2 млн кв. м торговых площадей и "нишу под 2 трлн рублей": "Прекрасно, практически все уже занято нашими предпринимателями".

Если поначалу российские предприниматели "очень переживали" из-за ухода западных коллег, то сейчас "все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад".

Россия не откажет тем, кто захочет вернуться на ее рынок, но учтет "особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее". "Кстати говоря, те, кто у нас остался, работают и собираются работать из иностранных компаний, мы их считаем тоже отечественными производителями, и будем к ним относиться так же, как к своим".

О внешней торговле

В России предельно упростят открытие банковских счетов для иностранных компаний - им "даже не понадобится личное присутствие", хотя придется соблюдать все требования так называемого антиотмывочного законодательства.

Москва рассчитывает увеличивать внешнюю торговлю за счет развития инфраструктуры: объем экспортных перевозок по маршруту Север - Юг к 2030 году должен возрасти втрое, а на восточном направлении - увеличиться на 100 млн тонн к уровню 2022 года.

В ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. В рамках этой программы на российских верфях построят не менее 260 судов.

О новациях в образовании

Высшие и средние специальные учебные заведения должны быть больше ориентированы на результат, то есть успешное трудоустройство выпускников. Для них стоит установить ключевые показатели эффективности, главным из которых станет "качество занятости", а также ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах.

Следует обратить внимание на такой инструмент, как ученический договор: "Его смысл в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник в свою очередь получает гарантии трудоустройства на более квалифицированное рабочее место".