Федоровский гидроузел на Кубани реконструируют по соглашению Минсельхоза РФ и "Русгидро"

Его планируют построить в 2025 году

ТАСС, 16 июня. Реконструкция Федоровского гидроузла в Краснодарском крае, где в 2022 году произошло разрушение, будет проходить в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного на Петербургом международном экономическом форуме (ПМЭФ) между Министерством сельского хозяйства РФ и "Русгидро" в качестве пилотного проекта. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства сельского хозяйства Краснодарского края в пятницу.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве с "Русгидро", оно направлено на взаимодействие по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.

"Реконструкция Федоровского гидроузла в Краснодарском крае станет пилотным проектом в рамках сотрудничества Минсельхоза России и "Русгидро", - говорится в сообщении.

В апреле 2022 года на Федоровском гидроузле произошло разрушение участка автомобильной дороги и шлюзовых сооружений. Гидроузел используется для орошения рисовых чеков Красноармейского, Калининского, Крымского и Абинского районов. Сообщалось, что новый гидроузел планируют построить в 2025 году, в 2023 году планировалось разработать проект строительства гидроузла, непосредственно работы по его возведению проводить в 2024-2025 годах. Пропускную способность собирались сохранить на уровне 1,4 тыс. куб. м/с, что позволит обеспечить оросительные системы четырех районов.

Краснодарский край является основным аграрным регионом России, в общероссийском объеме производства риса занимает долю около 80%. Кубанский рис - самый конкурентоспособный в мире за счет экологичности, регион экспортирует агрокультуру в 25 стран.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 ГВт.