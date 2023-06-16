Власти Прикамья и ПАО "Камаз" будут совместно развивать пассажирский электротранспорт

Компания готова оказать содействие региону в реализации планов по обновлению парка пассажирского транспорта в рамках участия в национальных и федеральных проектах в 2023-2024 годов

ТАСС, 16 июня. Власти Пермского края и ПАО "Камаз" будут совместно развивать пассажирский электротранспорт в регионе. Соглашение об этом подписали в пятницу губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба компании.

"Соглашение направлено на укрепление взаимодействия между правительством Пермского края и ПАО "Камаз" при реализации проектов и комплексных программ развития городского наземного пассажирского электрического транспорта и транспортных систем на территории региона", - сообщили в компании.

По данным компании, "Камаз" готов оказать содействие региону в реализации планов по обновлению парка пассажирского транспорта в рамках участия в национальных и федеральных проектах в 2023-2024 годов.

В 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступило правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект позволяет регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы. В рамках программы модернизации электротранспорта в Перми предполагается обновить 35 км трамвайных путей и контактной сети, модернизировать 7 тяговых подстанций, реконструировать депо "Балатово", а также закупить 44 новых односекционных низкопольных трамвайных вагона. Также в текущем году столица Прикамья получит 16 новых электробусов КАМАЗ-6282 и 4 электрозарядные станции.