Пулково намерен добиваться дерегулирования тарифов для авиакомпаний

Ведутся переговоры с ФАС, рассказал гендиректор управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково намерен добиваться отмены прямого государственного регулирования тарифов на обслуживание авиакомпаний. Ведутся переговоры с ФАС, рассказал в интервью ТАСС в пятницу на площадке ПМЭФ генеральный директор управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев.

"Часть тарифов у нас уже государством не регулируется - это направление Петербург-Москва, а также все международные направления. Под регулированием у нас остается порядка 62% трафика - это полеты по регионам России. Сейчас мы обратились в ФАС с запросом, чтобы нам позволили их дерегулировать", - сообщил Сергеев.

Он пояснил, что изменение тарифов при их административном регулировании сопряжено с рядом проблем. Например, авиакомпании могут встать перед фактом сравнительно резкого повышения тарифов регулятором на основании реализации аэропортом крупного инвестиционного проекта. Также при госрегулировании аэропорт должен путем долгих и сложных переговоров добиваться повышения тарифов путем переговоров с регулятором, даже если расходы уже де-факто повысились. Рыночные же условия позволяют проводить изменения тарифов плавно и в регулярном контакте с авиакомпаниями.

"Дерегулирование позволяет самостоятельно аэропорту принимать решение. Тут, конечно, можно сказать - ага, аэропорт возьмет и тарифы поднимет. <...> На практике аэропорт не уходит из регуляторного пространства, ты все еще субъект монополии - как только на тебя пожалуются, тебе дерегулирование отменят, еще и заставят понизить тарифы", - считает Сергеев.

"Поэтому, если дерегулирование состоится, оно будет в плавной манере позволять нам повышать тарифы, согласовывая это с авиакомпаниями ровно так, как они планируют свой бюджет на следующий год, в рамках их ожиданий по инфляции и другим факторам ценообразования", - добавил он.