Греф считает, что предложенные Путиным меры дадут импульс развитию экономики

Глава Сбера отметил, что "сейчас в силу ситуации емкость рынка настолько велика, что приоритетом становится развитие предложения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его выступления на ПМЭФ меры дадут импульс развитию экономики, заявил журналистам в кулуарах форума глава Сбера Герман Греф.

"Мне кажется очень важным вектор на продолжение развития экономики в сфере поддержания макроэкономической стабильности и свободы для бизнеса. Я думаю, это, наверное, самое основное. Ну и целый ряд новых механизмов, который был предложен президентом, очевидно дадут толчок развитию экономики", - сказал он.

Как отметил Греф, "сейчас в силу ситуации емкость рынка настолько велика, что приоритетом становится развитие предложения".