16 июня, 16:16
ПМЭФ

Греф считает, что предложенные Путиным меры дадут импульс развитию экономики

Глава Сбера отметил, что "сейчас в силу ситуации емкость рынка настолько велика, что приоритетом становится развитие предложения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его выступления на ПМЭФ меры дадут импульс развитию экономики, заявил журналистам в кулуарах форума глава Сбера Герман Греф.

Читайте также
Экономика предложения и высоких зарплат. Путин на ПМЭФ обозначил новый облик экономики РФ

"Мне кажется очень важным вектор на продолжение развития экономики в сфере поддержания макроэкономической стабильности и свободы для бизнеса. Я думаю, это, наверное, самое основное. Ну и целый ряд новых механизмов, который был предложен президентом, очевидно дадут толчок развитию экономики", - сказал он.

Как отметил Греф, "сейчас в силу ситуации емкость рынка настолько велика, что приоритетом становится развитие предложения". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГреф, Герман ОскаровичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация