Электромобили E-Neva пополнят автопарк каршеринга на Алтае

Автомобили будут созданы с соблюдением экологических требований, заявил генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Обуховского завода (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Михаил Подвязников и председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин на площадке ПМЭФ подписали соглашение об объединении усилий по повышению эффективности и экологичности функционирования объектов транспортного комплекса республики, в том числе на основе использования электромобилей, беспилотных летательных аппаратов, и их прототипов. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Обуховский завод" реализует проект "Организация производства линейки электромобилей и газоэлектромобилей", в рамках которого, планируется создание высокотехнологичного и востребованного потребителями электротранспорта. Мы уверены, что такой вид транспорта будет востребован и в экологической столице России - Республике Алтай. Наши автомобили будут созданы с соблюдением всех экологических требований и подойдут для длительных поездок по региону, служб такси и каршеринга, микро-электромобили, в частности, смогут использоваться в курортных зонах, где нежелательна эксплуатация обычных автомобилей", - отметил Подвязников.

Хорохордин отметил, что электромобили, которые планируется выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге, будут тестировать на Алтае. "Одна из технологий, которая будет востребована в республике Алтай как экологической столице России, это "российская Tesla" - полноприводный электромобиль на отечественной платформе E-Neva. Когда предприятие выйдет на полномасштабное производство, мы будем тестировать новые электромобили у нас в Республике Алтай. В будущем электромобили E-Neva пополнят автопарк каршеринга, который будет организован у обновлённого аэровокзального комплекса", - сказал он.

По условиям соглашения, подписанного на ПМЭФ-2023, сторонами будет совместно подготовлена дорожная карта с указанием перечня мероприятий, сроков их проведения и ожидаемых результатов.

В конце мая на площадке АО "Обуховский завод" правительству республики Алтай был продемонстрирован прототип электрокроссовера "Е-Neva". Гости выразили заинтересованность в применении разработок предприятия в части экологического транспорта на новых источниках энергии.

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 140 тыс. человек. В феврале текущего года генеральный директор Обуховского завода (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Михаил Подвязников сообщал ТАСС, что на бывшем заводе Toyota серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года. Е-Neva будет сертифицирована в 2026 году. Ориентировочная цена электромобиля - 2,5 млн рублей. Как сообщал ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, который в марте был передан государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", может перейти под управление концерна ВКО "Алмаз-Антей" до конца 2023 года.