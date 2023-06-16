В Пензе инвестор планирует вложить около 50 млрд рублей в строительство жилого квартала

Проект планируется реализовать до 2033 года

ПЕНЗА, 16 июня. /ТАСС/. Компания "АГрупп" намерена инвестировать порядка 50 млрд рублей в проект по комплексной жилой застройке в Заводском микрорайоне Пензы. Соответствующее соглашение в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Олег Мельниченко и председатель совета директоров ООО "АГрупп" Сергей Абрамов, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта комплексной застройки территории в Заводском микрорайоне Пензы. Планируемый объем инвестиций составит порядка 50 млрд рублей. Запланированная площадь застройки - не менее 122,5 га. На улице Гагарина предполагается возвести 500 тыс. кв. м жилья", - отмечается в сообщении.

По словам Мельниченко, северная часть Пенза остро нуждается в модернизации и комплексной застройке. Территория планируемого квартала примыкает к федеральной трассе М-5 "Урал" и удобна в транспортном отношении. "Проект послужит развитию территории, появлению нескольких тысяч рабочих мест. Он вдохнет новую жизнь в один из старейших районов города Пензы", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Проект планируется реализовать до 2033 года.