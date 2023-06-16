Орешкин не исключил повышения притока иностранной валюты в Россию и укрепления рубля

По словам помощника президента, платежный баланс в целом носит устойчивый характер, колебания курса возможны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ Максим Орешкин не исключил роста нефтяных котировок и, как следствие, увеличения иностранной валюты и укрепления рубля.

"Понятно, что есть спрос, связанный с выкупом иностранных активов. С учетом того, что китайская экономика начинает набирать обороты, мы видим, что уже и на сырьевом рынке разворот происходит, <...> факторы с точки зрения нефтяных котировок, скорее всего, будут складываться в положительную сторону. Это будет означать большой приток иностранной валюты к нам на рынок. Очевидно вполне, что результатом этого может быть укрепление рубля", - заявил Орешкин в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что платежный баланс в целом носит устойчивый характер, колебания курса возможны.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.