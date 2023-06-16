16 июня, 16:28
ПМЭФ

Орешкин не исключил повышения притока иностранной валюты в Россию и укрепления рубля

По словам помощника президента, платежный баланс в целом носит устойчивый характер, колебания курса возможны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ Максим Орешкин не исключил роста нефтяных котировок и, как следствие, увеличения иностранной валюты и укрепления рубля.

Читайте также
Крупнейшие сделки на ПМЭФ

"Понятно, что есть спрос, связанный с выкупом иностранных активов. С учетом того, что китайская экономика начинает набирать обороты, мы видим, что уже и на сырьевом рынке разворот происходит, <...> факторы с точки зрения нефтяных котировок, скорее всего, будут складываться в положительную сторону. Это будет означать большой приток иностранной валюты к нам на рынок. Очевидно вполне, что результатом этого может быть укрепление рубля", - заявил Орешкин в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что платежный баланс в целом носит устойчивый характер, колебания курса возможны.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация