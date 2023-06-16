ВТБ профинансирует туризм в Севастополе на 6 млрд рублей

Банк намерен инвестировать в туротрасль с 2023 по 2026 годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. ВТБ предоставит Севастополю средства на сумму 6 млрд рублей на развитие туристической отрасли в регионе. Соответствующее соглашение о намерениях между банком и правительством Севастополя было подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

"Банк ВТБ и правительство Севастополя в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях вложения инвестиций в туристическую отрасль. Подписи под документом поставили президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, - говорится в сообщении банка. - Цель соглашения - сотрудничество в финансово-кредитной сфере, в том числе инвестиции в объеме 6 млрд рублей в туристическую отрасль региона".

ВТБ намерен инвестировать в туротрасль Севастополя в течение следующих трех лет - с 2023 по 2026 годы, уточнили в банке. Также кредитная организация планирует принимать участие и в других мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала региона. "Соглашение предусматривает содействие со стороны правительства Севастополя банку ВТБ в части координации взаимодействия исполнительных органов города и применения инструментов государственной поддержки в рамках действующего законодательства", - заключили в пресс-службе.