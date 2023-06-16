Систему сбора информации с энергообъектов планируют создать на Ставрополье

Интерес для региона также представляют разработки для создания современной системы наружного освещения и внедрение интеллектуальной транспортной системы для управления дорожным потоком

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня./ТАСС/. Создание системы сбора информации с энергетических объектов запланировано в Ставропольском крае для учета ресурсов в рамках подписанного между властями региона и "Ситроникс Груп" на Петербургском международном экономическом форуме соглашения. Об этом журналистам сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"На Ставрополье планируется использовать различные комплексные решения компании. Одно из таких направлений - создание систем сбора и передачи информации с объектов энергетической инфраструктуры для учета ресурсов и диспетчеризации в ЖКХ и промышленности", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, интерес для региона также представляют разработки для создания современной системы наружного освещения, обеспечивающей экономию электроэнергии в городах и на региональных дорогах, и внедрение интеллектуальной транспортной системы для управления дорожным потоком.

"Ставрополье активно участвует во всех проектах цифровой трансформации. Успешно внедряем в наши города такие инициативы как "Умный город", "Безопасный город". Мы заинтересованы в развитии технологий искусственного интеллекта и в других сферах - ЖКХ, сельском хозяйстве, промышленности, дорожной инфраструктуре. Нам нужны отечественные цифровые сервисы - все те продукты, которые сделают жизнь людей комфортнее. Уверен, что сотрудничество с компанией позволит нам более активно развиваться в этой области, - подчеркнул руководитель региона Владимир Владимиров.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.