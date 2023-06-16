Власти Севастополя заявили о беспрецедентной инвестиции 5 млрд рублей в развитие виноделия

Инвестиция в "Инкерманский завод марочных вин" от Банка "Россия" позволит создать современное винодельческое производство и улучшить туристическую привлекательность завода, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Беспрецедентная инвестиция в объеме порядка 5 млрд рублей в "Инкерманский завод марочных вин" в Севастополе от Банка "Россия" позволит создать современное винодельческое производство и улучшить туристическую привлекательность завода. Об этом по итогам подписания соответствующего соглашения на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Власти Севастополя не раз отмечали невозможность бюджетных инвестиций в виноделие, кроме того, с 2023 года на арендуемом имуществе запрещено производить алкоголь, был риск остановки завода. Комплекс объектов движимого и недвижимого имущества предприятия с земельным участком продали за 533,5 млн рублей. Теперь все принадлежит частной компании "Инкерманский завод марочных вин", которая раньше арендовала госимущество.

"Наш старейший партнер Севастополя - Банк "Россия" - принял решение после состоявшейся приватизации завода о масштабных инвестициях. Соглашение предусматривает не только реконструкцию завода, но и создание нового туристического кластера в рамках проекта "Винный терруар в Севастополе". Общий объем инвестиций порядка 5 млрд, это беспрецедентная историческая инвестиция в винодельческую отрасль Севастополя", - написал он.

Губернатор уточнил, что, кроме сохранения предприятия, собственник планирует увеличить количество рабочих мест и превратить завод в одно из самых современных винодельческих предприятий России и в одно из самых масштабных туристических мест Севастополя.

Инкерманский завод марочных вин был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня - мшанкового известняка, использовавшегося для послевоенного восстановления и строительства Севастополя. Сейчас предприятие производит более 70 наименований вин. Площадь виноградников INKERMAN - 3 200 га.