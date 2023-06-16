16 июня, 17:28
ПМЭФ

В Волгоградской области создадут кампус "Школы 21" для обучения IТ-технологиям

Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Андрей Бочаров и глава Сбербанка Герман Греф

ВОЛГОГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Кампус "Школы 21" для развития технологий искусственного интеллекта будет создан в Волгоградской области. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор региона Андрей Бочаров и глава Сбербанка Герман Греф, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации области.

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"Подписанное соглашение позволяет более активно применять возможности компании для обучения современным IТ-технологиям, для создания в Волгоградской области кампуса "Школы 21", для развития технологий искусственного интеллекта", - цитирует пресс-служба Бочарова.

Уточняется, что сотрудничество администрации Волгоградской областью и Сбербанка позволит создать кампус бесплатной школы на территории региона для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере IТ-технологий.

В администрации региона уточнили, что Сбер является стратегическим партнером Волгоградской области по нескольким направлениям, в том числе здравоохранению, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал хорошим примером создания образовательных пространств "Школу-21", организованную "Сбером". 

Теги:
РоссияБочаров, Андрей ИвановичГреф, Герман ОскаровичВолгоградская областьПМЭФ
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