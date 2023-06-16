Прикамье, Ярославская область и "Автодор-Девелопмент" будут развивать "Медвежий тракт"

Планируется, что на маршруте разделят транспортные потоки, организуют выделенную полосу для автобусов, площадки для высадки пассажиров и безопасные пешеходные пути

ТАСС, 16 июня. Власти Пермского края, Ярославской области и компания ООО "Автодор-Девелопмент" совместно будут развивать межрегиональный туристический маршрут "Медвежий тракт". Соглашение об этом подписали в пятницу губернаторы Дмитрий Махонин и Михаил Евраев, а также генеральный директор ООО "Автодор-Девелопмент" Анастасия Козлова в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

"Реализация проекта "Медвежий тракт" будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионах-участниках. Он позитивно отразится в том числе и на индустрии гостеприимства, станет импульсом к увеличению новых рабочих мест, развитию инфраструктуры на территориях края и трех областей. В результате развития автодорожного туризма, Пермский край может стать основным транспортным автомобильным и туристическим хабом, через который пойдет основной поток туристов из Центрального федерального округа на Урал, в том числе в Екатеринбург и Тюмень", - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

"Медвежий тракт" - это межрегиональный автобусный туристический маршрут, которые соединяет Прикамье в одну туристическую линию с городами "Золотого кольца России", проходя по федеральной трассе Р-243 Ярославль - Кострома - Киров - Пермь. Общая протяженность маршрута составляет 1,2 тыс. км, время в пути - 16-18 часов. План развития автотуристической инфраструктуры "Медвежьего тракта" предполагает появление в двух регионах единого инфраструктурного коридора с многофункциональными зонами. В них войдут АЗС, АГЗС, отели и мотели, кафе, СТО и другие сервисы. Сами МФЗ будут спланированы по новейшим стандартам, разработанным и применяемым на автомобильной дороге М-12 "Восток".

Планируется, что на маршруте будут разделены транспортные потоки, будет организована выделенная полоса движения для автобусов, площадки для высадки пассажиров, безопасные пешеходные пути и благоустройство. Кроме того, Информационные туристические центры, которые появятся на маршруте, будут предоставлять гостям и жителям регионов сведения о достопримечательностях. Также запланировано создание общей интерактивной туристической карты маршрута, где путешественник сможет быстро спланировать поездку: маршрут одного дня, выходного дня, отпуск. Также проект предполагает создание единой карты локальных туристических маршрутов и сайта обо всем "Медвежьем тракте".

С 2020 года по "Медвежьему тракту" уже организуются автомобильные экскурсионные поездки из Ярославской области через Костромскую и Кировскую области в Пермский край с посещением Коми-Пермяцкого округа. По данным Минтуризма Прикамья, в 2022 году поездки по организованным маршрутам совершили 10 тыс. туристов. Кроме того, в 2022 году с "Медвежьего тракта" начались организованные туры в Удмуртию и Коми. В 2023 году планируется организовать обратное движение - с Урала к "Золотому кольцу".