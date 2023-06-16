Тульская область подписала на ПМЭФ пакет соглашений с инвестициями свыше 70 млрд рублей

Регион заключил 16 соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Делегация Тульской области в общей сложности подписала на Петербургском международном экономическом форуме 16 соглашений, предусматривающих реализацию проектов с общим объемом инвестиций свыше 70 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Дюмин.

"В разные годы сумма пакета соглашений по его итогам у Тульской области составляла от 50 до 120 млрд рублей. На форуме-2023 мы подписали 16 инвестиционных соглашений на сумму более 70 млрд рублей. Это говорит об устойчивости экономики, которая достигается благодаря своевременным мерам поддержки на федеральном и региональном уровне. А также - благодаря выстроенной системе работы с инвесторами", - приводит слова Дюмина пресс-служба правительства области.

Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 3 тыс. новых рабочих мест.

Так, в первый день работы форума пресс-служба облправительства сообщала, что делегация региона заключила соглашения на общую сумму более 50 млрд рублей. В числе наиболее капиталоемких - проекты "Еврохима" по модернизации Новомосковской ГРЭС и созданию на базе предприятия "Новомосковский хлор" производства хлората натрия для отбеливания бумаги, объем инвестиций - 27 млрд рублей.

Во второй день форума также заключили несколько соглашений. Например, Алексей Дюмин, зампред правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали трехстороннее соглашение о строительстве литейного комплекса по изготовлению лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин. По словам Мантурова, создание производства поможет обеспечить потребности в этих комплектующих и усилит технологический суверенитет в отрасли энергетического машиностроения.

Также заключено соглашение ООО "РПМ Узловая" и ППК "Российский экологический оператор" о возведении завода по регенерации машинных масел для их повторного использования. Мощность производства составит 46 тыс. тонн в год, инвестиции в проект - более 3,2 млрд рублей.