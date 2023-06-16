16 июня, 17:39
ПМЭФ

Татарстан и Российский экологический оператор намерены создать центр сортировки ТКО

Глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев заключили соответствующее соглашение

ТАСС, 16 июня. Республика Татарстан и Российский экологический оператор в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума в присутствии заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает создание центра сортировки твердых коммунальных отходов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства республики.

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"В частности, в рамках взаимодействия планируется создать центр сортировки мусора в Татарстане, а также комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами", - отмечается в сообщении.

Сотрудничество предполагает формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Документ также направлен на совместную работу по созданию объектов, на которых будут обрабатываться и утилизироваться твердые коммунальные отходы.

Подписи под документом поставили глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. 

Теги:
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаТатарстанБуцаев, Денис ПетровичПМЭФ
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