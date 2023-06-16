Ярославская область заключила на ПМЭФ соглашения более чем на 30 млрд рублей

Всего правительство области заключило 25 соглашений о сотрудничестве, в том числе 15 инвестиционных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Ярославской области заключило на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму 31,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, его слова приводит пресс-служба правительства области.

"Договоренности, которых мы достигли на площадке ПМЭФ-2023, - это серьезные инвестиции в промышленность, в туризм, а также в имидж региона и в качество жизни ярославцев. Мы заключили соглашений на 31,6 млрд рублей, в результате их реализации в регионе будет создано 4 тыс. 136 рабочих мест - у жителей области появятся новые возможности для личной и профессиональной самореализации", - сказал Евраев.

Всего правительство области заключило на ПМЭФ 25 соглашений о сотрудничестве, в том числе 15 инвестиционных, уточнили в пресс-службе.

В частности, в пятницу Евраев подписал соглашение о расширении производств ПАО "Автодизель" и Ярославского завода дизельной аппаратуры, о запуске компанией "Русская механика" проекта по выпуску двигателей для квадроциклов и снегоходов, об участии группы компаний "Игроник" в популяризации туристических продуктов Ярославской области.

Также достигнута договоренность с "Газпромом" о строительстве в регионе новых газозаправочных объектов. Кроме того, правительство региона и Корпорация МСП продолжат совместную работу по поддержке бизнеса. Соглашение с Санкт-Петербургским государственным университетом предусматривает реализацию совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспертной деятельности.

Подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах между Ярославской и Запорожской областями. "Важное событие форума для нас - подписание соглашения с Запорожской областью, с подшефным Акимовским районом. Будем помогать нашим новым регионам. Я был в этом районе во время своей поездки в Запорожье и имею представление о том, как там идут дела", - отметил Евраев.