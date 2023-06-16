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ПМЭФ

Тверская область по итогам ПМЭФ заключила соглашения на 60 млрд рублей

Всего регион подписал 17 соглашений

ТАСС, 16 июня. Делегация Тверской области подписала 17 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, в том числе направленные на развитие обрабатывающей промышленности, с общим объемом инвестиций свыше 60 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя.

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"В этом году на форуме Тверская область даже перевыполнила поставленные задачи. Мы подписали 17 соглашений о расширении действующих предприятий и реализации новых проектов. Предполагаем, что объем инвестиций составит более 60 млрд рублей", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Так, большая часть соглашений направлена на развитие обрабатывающей промышленности, запланирована также реализация проектов в сфере импортозамещения. Например, в Тверской области компания "Аквариус" запустит серийное производство серверного и компьютерного оборудования. ООО "Метавр" подтвердило намерения расширить и модернизировать существующий металлообрабатывающий комплекс, увеличить объемы производства, за счет чего планируется заместить импортные компоненты для промышленных предприятий. Трехстороннее соглашение между компаниями "Герс Технолоджи", "Газпром Шельфпроект" и "Новая сервисная компания" обеспечит разработку и производство импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли.

"Ряд соглашений направлен на реализацию знаковых и уникальных проектов. Это реновация историко-архитектурного комплекса Морозовского городка и сотрудничество с легендарной киностудией "Союзмультфильм" по созданию не имеющего аналогов тематического развлекательного и образовательного парка с любимыми героями отечественных мультфильмов", - добавили в пресс-службе правительства Тверской области. 

Теги:
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская областьПМЭФ
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