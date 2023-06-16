Тверская область по итогам ПМЭФ заключила соглашения на 60 млрд рублей

Всего регион подписал 17 соглашений

ТАСС, 16 июня. Делегация Тверской области подписала 17 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, в том числе направленные на развитие обрабатывающей промышленности, с общим объемом инвестиций свыше 60 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя.

"В этом году на форуме Тверская область даже перевыполнила поставленные задачи. Мы подписали 17 соглашений о расширении действующих предприятий и реализации новых проектов. Предполагаем, что объем инвестиций составит более 60 млрд рублей", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Так, большая часть соглашений направлена на развитие обрабатывающей промышленности, запланирована также реализация проектов в сфере импортозамещения. Например, в Тверской области компания "Аквариус" запустит серийное производство серверного и компьютерного оборудования. ООО "Метавр" подтвердило намерения расширить и модернизировать существующий металлообрабатывающий комплекс, увеличить объемы производства, за счет чего планируется заместить импортные компоненты для промышленных предприятий. Трехстороннее соглашение между компаниями "Герс Технолоджи", "Газпром Шельфпроект" и "Новая сервисная компания" обеспечит разработку и производство импортозамещающего оборудования для нефтяной и газовой отрасли.

"Ряд соглашений направлен на реализацию знаковых и уникальных проектов. Это реновация историко-архитектурного комплекса Морозовского городка и сотрудничество с легендарной киностудией "Союзмультфильм" по созданию не имеющего аналогов тематического развлекательного и образовательного парка с любимыми героями отечественных мультфильмов", - добавили в пресс-службе правительства Тверской области.