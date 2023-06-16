Трехсторонний договор между Тюменской областью, Югрой и Ямалом продлили до 2035 года

Глава Тюменской области Александр Моор добавил, что перед этими регионами стоит большое количество важных и сложных задач по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы

ТАСС, 16 июня. Трехсторонний договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа продлен до 2035 года. Губернаторы Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов подписали в пятницу соответствующий документ на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил в своем Telegram-канале Моор.

"Трехсторонний договор между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом будет действовать до 2035 года. Сегодня на полях ПМЭФ-2023 подписали документ с коллегами Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым. Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в далеком 2004 году, должна быть сохранена. Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность", - написал глава Тюменской области.

Он добавил, что перед Тюменской областью, Югрой и Ямалом стоит большое количество важных и сложных задач по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы. "На многие из новых вызовов мы, как и прежде, будем отвечать сообща. И в этом залог нашего общего успеха", - отметил Моор.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, входившие ранее в Тюменскую область, стали самостоятельными субъектами в 1993 году. Впоследствии три региона (так называемая "тюменская матрешка") сохранили между собой тесные экономические и административные связи.