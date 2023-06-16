В Китае в 2024 году впервые проведут Дни Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй договорились реализовывать совместные инвестиционные проекты в сфере туризма и АПК, животноводческой отрасли и виноградарстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Дни Ростовской области впервые состоятся в Китае в 2024 году. Договоренность об этом достигнута на встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева и чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в РФ Чжана Ханьхуэя на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Василий Голубев предложил провести в 2024 году Дни Ростовской области в Китае. Господин посол предложение поддержал", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились реализовывать совместные инвестиционные проекты в сфере туризма и АПК, животноводческой отрасли и виноградарстве. "Считаем, что для развития отношений у нас есть потенциал. Особенно в области сельского хозяйства, промышленности, строительной индустрии, перерабатывающей отрасли. С нашей стороны также отмечаем растущий спрос на сельхозпродукцию. Рассчитываем не только сохранить наши связи с Ростовской областью, но и установить долгосрочное партнерство", - отметил Ханьхуэй.