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ПМЭФ

Нижегородская область подписала на ПМЭФ соглашения на сумму более 251 млрд рублей

Всего было подписано 26 соглашений

ТАСС, 16 июня. Делегация Нижегородской области подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на сумму более чем 251 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

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"26 соглашений подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Привлекаемое финансирование по всем проектам, по которым на ПМЭФ-2023 нижегородской делегацией подписаны соглашения, превысит 251 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Соглашения касаются различных отраслей экономики - химической, транспортной и логистической отрасли, а также сферы туризма и сельского хозяйства.

"Приземлили" на особую экономическую зону ["Кулибин" в городе Дзержинске] три крупных производства на общую сумму в 14 млрд рублей. В ТОР "Володарск" будет расширено импортозамещающее ткацко-отделочное производство. Делаем ставку и на туристическую сферу: первое в России соглашение о защите и поощрении капиталовложений в сфере туризма Минэк РФ заключил именно с нашим регионом и ООО "Экопарк-Нижний Новгород", - цитирует пресс-служба Никитина. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПМЭФ
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