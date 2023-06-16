Никитин: Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге АСИ благодаря цифровизации

Глава региона заявил, что область поднялась с 70 на 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Нижегородская область улучшила позиции, поднявшись с 70 места на 3 в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), благодаря цифровизации процессов при работе с инвесторами. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет Нижегородская область поднялась с 70 на 3 место в рейтинге, разделив его по итогам 2022 года с Московской и Тюменской областями. Первое место в рейтинге по итогам 2022 года, который был представлен в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, заняла Москва, второе - Татарстан.

"В 2022 году Нижегородская область вошла в число семи пилотных регионов, где реализуется проект "Сквозной инвестиционный поток". На своем уровне мы уже смогли сократить общий строительно-инвестиционный цикл на 24%, а участие в проекте позволило нам найти дополнительные резервы для оптимизации процедур. Кроме того, уделяем серьезное внимание цифровизации процессов. В частности, доработали портал ГИСОГД (государственная информационная система для обеспечения градостроительной деятельности - прим. ТАСС), на котором был запущен "Личный кабинет застройщика", - цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

По его словам, теперь инвестор в электронном виде может загрузить документацию и пройти самопроверку, что существенно экономит время.

Кроме того, в регионе активно идет работа по развитию государственно-частного партнерства. Одним из основных драйверов развития инвестиционной деятельности в регионе является расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в 10 раз - с 72 до 724 га. Для резидентов ОЭЗ налоговые ставки на прибыль снижены с 20% до 2% в первые пять лет, до 5% - в следующие пять лет и до 14,5% - в последующем. Кроме того, для компаний действуют нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

Никитин отметил, что рейтинг АСИ нацелен на максимальное взаимодействие властей региона с бизнесом, что позволяет делать регион комфортнее для инвесторов. По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал выросли и достигли 462,1 млрд рублей.