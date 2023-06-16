Петербургский Политех будет готовить специалистов для высокотехнологичной индустрии

Запуск первых пилотных проектов запланирован на октябрь 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого займется подготовкой специалистов для высокотехнологичной индустрии. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ между СПбПУ и фирмой "1С", которая специализируется на разработке компьютерных программ, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"Объединение компетенций и опыта ведущего технического вуза страны и ведущего отечественного разработчика информационных решений для бизнеса позволит наиболее эффективно решать актуальные задачи, сформулированные сразу двумя федеральными проектами - "Передовые инженерные школы" и "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли". Особенно важной подготовка высококвалифицированных кадров становится на фоне глобального импортозамещения в области систем автоматизации управления предприятиями", - приводит пресс-служба СПбПУ слова проректора по цифровой трансформации и руководителя Передовой инженерной школы СПбПУ "Цифровой инжиниринг" Алексея Боровкова.

В рамках соглашения стороны будут реализовывать совместные проекты на базе Международного академического центра компетенции "Технологии интеллектуального предприятия" (МАЦК ТИП) Передовой инженерной школы СПбПУ "Цифровой инжиниринг". Одной из центральных задач станет разработка специализированных образовательных программ, подходящих для современных цифровых решений и технологий фирмы "1С". Запуск первых пилотных проектов запланирован на октябрь 2023 года.

"Газпром нефть" и СПбПУ

Также пресс-служба СПбПУ сообщила, что вуз стал участником научно-технологической платформы "Газпром нефти" для развития технологий нефтепереработки и нефтехимии. Свои подписи под соответствующим документом поставили генеральный директор "Газпромнефть-Промышленных инноваций" Михаил Никулин и ректор вуза Андрей Рудской. Сотрудничество будет направлено на разработку технологий производства, востребованных отечественным рынком композитов и полимеров. Также "Газпром нефть" поддержат и подготовку химиков, специалистов в области химии полимеров

"Совместно с Политехом мы планируем работать в области межотраслевых технологий и наукоемких инноваций, совместной подготовки специалистов по новым для российской нефтепереработки и нефтехимии направлениям", - цитирует пресс-служба СПбПУ слова Михаила Никулина.

СПбПУ и Кемеровская область

Еще одним важным договором, который был заключен на полях ПМЭФ в пятницу, стало соглашение о сотрудничестве между Передовой инженерной школой "Цифровой инжиниринг" СПбПУ и правительством Кемеровской области. Главной целью этого сотрудничества станет реализация научно-технических и инновационных проектов на территории региона. В пресс-службе вуза подчеркнули, что надежным подспорьем в решении этих задач станет научно-образовательный центр мирового уровня "Кузбасс", где планируется заниматься разработками в области инжиниринга, реинжиниринга деталей и оборудования для горно-шахтного машиностроения.