Фонд развития ветроэнергетики сохраняет обязательства по ветропарку в Самарской области

Губернатор области Дмитрий Азаров добавил, что сейчас идет подбор оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО "Фортум" и "Роснано") не отказался от обязательств по проекту ветроэнергетического кластера суммарной мощностью 236,6 МВт в Самарской области, несмотря на уход поставщика технологического оборудования. Об этом губернатор области Дмитрий Азаров сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах ПМЭФ.

"Компания не отказывается от ранее заявленных целей. Да, действительно, проекту дали статус регионального стратегического, компания воспользовалась возможностью переноса сроков. Мы с понимаем к этому отнеслись, поскольку целый ряд технологического оборудования просто не поставляют сегодня в Россию из-за санкционных режимов", - сказал Азаров.

Губернатор добавил, что сейчас идет подбор оборудования, компания ранее уже приступила к реализации проекта, в том числе к строительным работам на начальной стадии.

"Конечно, [у проекта] начальная стадия, но рассчитываю, что поиск технологических партнеров приведет к успеху и проект в перспективе будет реализован на территории нашего региона. Вся помощь, которая от нас понадобится, будет вне всякого сомнения оказана", - сказал Азаров.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО "Фортум", что компания воспользовалась отсрочкой ввода в эксплуатацию проектов в Самарской и Волгоградской областях из-за ухода поставщика основного ветроэнергетического оборудования с российского рынка.

Самарская область и Фонд развития ветроэнергетики подписали соглашение на прошлогоднем ПМЭФ в 2021 году о строительстве в Самарской области ветроэнергетического кластера суммарной мощностью 236,6 МВт. Предполагалось, что в кластер войдут Гражданская ВЭС, Покровская ВЭС и Ивановская ВЭС и он станет крупнейшим объектом ветрогенерации в Приволжском федеральном округе.