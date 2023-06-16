Шадаев заявил, что портал "Госуслуги" должен стать формой с одной поисковой строкой

Глава министерства - оператора портала уверен, что общение с властями должно проходить в понятной форме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Портал госуслуг должен стать своего рода формой с одной поисковой строкой или интерфейсом, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава министерства - оператора портала уверен, что общение с властями должно проходить в понятной человеку форме.

"Взаимодействие с государством должно идти в понятном для человека интерфейсе", - сказал министр, отметив, что это должно выражаться в получении простых ответов на вопросы без изучения сложных регламентов. Именно так, по его словам, Минцифры сможет провести гражданина через всю цепочку получения услуги.

"Портал госуслуг должен стать некой формой с одной поисковой строкой или с одним интерфейсом", - подытожил министр цифрового развития.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.