Экономика высоких зарплат, замена SWIFT и проверки бизнеса. Итоги третьего дня ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объявил о переходе России к суверенной "экономике предложения". Кроме того, он сообщил о значительном повышении минимального размера оплаты труда и некоторых других новшествах в социальных выплатах.

В ходе дискуссий на ПМЭФ обсуждались также способы борьбы с инфляцией, будущее международной платежной системы и проверки бизнеса правоохранительными органами.

ТАСС собрал основные заявления и события третьего дня форума.

Экономика предложения и больших зарплат

Центральным событием дня стала пленарная сессия, на которой с докладом выступил президент России.

По его словам, российская экономика успешно прошла период, "когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни". "Мы обеспечили стабильную работу целых отраслей реального сектора, трудовых коллективов, множества предприятий и так далее, поддержали благополучие миллионов российских семей", - указал Путин. Он подчеркнул, что безработица и инфляция в стране находятся на минимальных уровнях, а ВВП растет.

Президент объявил о переходе к суверенной "экономике предложения", которая "не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует". Она предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, "повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей".

По его словам, "российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат" с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда.

Президент объявил об увеличении МРОТ в РФ на 18,5% с 1 января 2024 года. Кроме того, пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие должны будут выплачиваться в течение всего периода, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. А те, кто получает пособия по уходу за ребенком с инвалидностью, должны сохранять их в случае частичной занятости.

С инфляцией справились

Россия за последний год справилась с инфляцией, сейчас она на уровне 2,9%, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

При этом инфляция имеет "плавно повышающийся тренд". "За этим трендом надо внимательно смотреть. И в первую очередь хотелось бы, чтобы реакция была не со стороны ЦБ в виде повышения процентных ставок, ужесточения денежно-кредитной политики, а со стороны правительства - с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением", - уверен помощник президента. "Если эта задача будет выполнена, инфляция останется низкой и ЦБ сможет продолжать без каких-то агрессивных действий контролировать инфляцию на целевых уровнях", - сказал Орешкин.

Цифровые валюты вместо SWIFT

Международную платежную инфраструктуру в ближайшее время ждут серьезные изменения. В частности, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова предсказала, что на смену SWIFT придут национальные цифровые валюты. Россия "бежит здесь очень быстро". "Мы промышленно платформу создали в мае. И как только будет принят закон, мы начинаем на реальных операциях работать с цифровым рублем", - отметила она.

Банк России уже обсуждает с рядом стран интеграцию национальных цифровых валют. "В этом случае SWIFT не задействован, у нас совершенно новые отношения, и это полностью изменит платежную инфраструктуру в мире", - рассказала представитель ЦБ РФ.

Технически Россия полностью готова к интеграции платежных систем с другими странами, нужно политическое решение. "Несколько стран, которые к нам дружественно относятся, они уже не то что согласились на интеграцию, а мы сделали эту интеграцию. Когда они отвечают нам на вопрос, когда вы включите зеленую кнопку, мы технически готовы, мы все протестировали. Они нам говорят, что ждут политическое указание", - сообщила Скоробогатова.

"Отряд не заметит потери бойца"

В ходе ПМЭФ состоялся традиционный деловой завтрак Сбера, в ходе которого глава банка Герман Греф рассказал о планах по развитию компании. Так, было объявлено о намерении банка сохранить нынешнюю дивидендную политику. "Мы в нашей среднесрочной стратегии записали, что ориентируемся на 50% от чистой прибыли. Пока обстоятельств, которые не позволят нам это выполнить, нет", - заметил Греф.

Он указал, что уход иностранных банков с российского рынка никто не заметит, их доля мала, добавив фразу "отряд не заметит потери бойца". "При абсолютно открытом рынке они проиграли конкуренцию на нашем рынке, нашим российским компаниям. Это один из немногих секторов, где у иностранных банков просто нет шансов в силу их нетехнологичности", - отметил он.

Исключение из правил

Министерство финансов РФ пока не хочет менять бюджетное правило, но при необходимости корректировки бюджетных трат допускает некоторые отступления, заявил глава ведомства Антон Силуанов. "Если мы видим необходимость корректировки бюджетных трат, бюджетных расходов, то в этом году какие-то временные отступления могут быть. Без риска для макроустойчивости они, на мой взгляд, допустимы", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

При этом Минфин, по словам министра, ожидает роста нефтегазовых доходов бюджета по сравнению с показателями начала года.

Проверки бизнеса

Российские надзорные органы сократили в 2,4 раза количество проверок частных компаний, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, 40% всех мер воздействия к предпринимателям - это предупреждения, а 70% всех мероприятий приходится на профилактические, которые были закреплены в законе лишь год назад.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов напомнил предпринимателям о статье 27.16 КоАП, которая предусматривает временный запрет деятельности компании при возбуждении дел об административных правонарушениях. "За три последних года эта мера применялась почти по пяти тысячам дел об административных правонарушениях, - сообщил генпрокурор. - Ее устанавливает должностное лицо, которое составляет протокол, и до рассмотрения дела судом длится запрет. А это может происходить до полугода". Он назвал это "достаточным сроком для возможной потери бизнеса".

Краснов считает, что необходимо сделать эту процедуру максимально прозрачной: "Мы предложили Минэкономразвития РФ разработать законопроект о получении контролерами согласия прокурора на применение данной меры".

Чиновников призвали сесть за руль

На форуме была представлена новинка "Автоваза" - автомобиль Lada Aura. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства за счет удлиненного салона. Этот автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

Глава концерна Максим Соколов лично показал новую машину Силуанову и Грефу, а руководитель Минфина и вовсе сел за руль Lada Aura. Отвечая на вопрос журналистов о впечатлениях от автомобиля, Силуанов в шутку сравнил новинку "Автоваза" с отечественным премиум-автомобилем Aurus.

Правда, когда они вместе с Грефом решили протестировать автомобиль, он не завелся. Министр финансов заглянул под капот, после чего машина все-таки завелась. Позже в пресс-службе "Автоваза" поясняли, что зажигание не сработало, потому что машина была заглушена с включенной передачей. При попытке завести ее снова сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче.

"У нас многие чиновники привыкли ездить на заднем сидении. Мне кажется, что надо пересаживаться вперед, за руль. Здесь не из-за экономии денег. Во-первых, нам нужна рабочая сила, - пошутил Силуанов. - Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов, это раз. Во-вторых, наверное будут ближе к народу".