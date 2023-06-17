В Приангарье два крупных фармпроизводителя втрое увеличили выпуск лекарств

Один из них - компания "Фармасинтез" - собирается строить дополнительные производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Два крупных производителя лекарств в Иркутской области - "Фармасинтез" и Усолье-Сибирский химфармзавод - за последние пять лет увеличили выпуск продукции примерно в три раза, сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Кобзев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы видим позитивные тенденции - представители несырьевой экономики наращивают объемы и расширяют линейку высокотехнологичной продукции. Например, у нас очень активно развиваются фармпредприятия. Так, за последние 5 лет "Фармасинтез" увеличил выпуск лекарственных препаратов в 2,7 раза, Усолье-Сибирский химфармзавод увеличил производство более чем в 3 раза", - сказал Кобзев, отметив, что "Фармасинтез" заинтересован в развитии своих площадок в Иркутске и Братске и собирается строить дополнительные производства.

Губернатор добавил, что компания "Медтехсервис", которая в 2019 году в Иркутске запустила производство диабетических тест-полосок и глюкометров, в 2022 году показала двукратный рост продаж продукции, а за первое полугодие 2023 года превышены объемы продаж прошлого года. Компания выходит на зарубежные рынки - в Белоруссию и Узбекистан.

Говоря о развитии несырьевого сектора, губернатор Приангарья также обратил внимание на Иркутский завод тяжелого машиностроения (ИЗТМ). Спрос на его продукцию на фоне западных санкций вырос в разы. "ИЗТМ принял этот вызов и смог повысить производительность производства более чем в три раза. За последние годы предприятие увеличило портфель заказов на 45%, на сегодняшний день он превышает 3,2 млрд рублей. Оборудование ИЗТМ применяется на производственных площадках крупнейших горнообогатительных и металлургических предприятий", - сказал Кобзев.

В регионе появляется и другая продукция, способная заменить импортную. В 2022 году в Саянске открылся первый в Восточной Сибири завод по производству силикатных кирпичей. В Ангарске в 2023 году начали производить изделия из композитного стекловолокна, которые являются альтернативой металлическим и ПВХ-изделиям и могут использоваться для изготовления силовых конструкций, мелких профилей. Еще один высокотехнологичный проект намерены запустить в Шелехове - производить тубы из алюминия для упаковки медицинских препаратов и косметических средств.

"Фармасинтез" является одним из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств, разработчиком инновационных препаратов. Усолье-Сибирский химфармзавод производит активные фармсубстанции, готовые лекарственные формы, занимается разработками технологий.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.