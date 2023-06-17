Газопровод на левый берег Ангары в Братске могут проложить от "Силы Сибири - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Магистральный газопровод на левый берег города Братска, где находятся основные потенциальные потребители газа, может быть проложен не только от Братского газоконденсатного месторождения, но и от газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Газификация Братска началась в 2009 году на базе Братского газоконденсатного месторождения, которое находится на правом берегу Ангары. Для подачи газа на другой берег необходим магистральный газопровод.

"Для нас важна газификация Братска, ведь это большой промышленный узел. Братское газоконденсатное месторождение относится к разряду мелких, имеет относительно небольшие запасы газа. Магистральный газопровод к левому берегу города может пройти как от Братского газоконденсатного месторождения, так и от проектируемого магистрального газопровода "Сила Сибири - 2". Такую возможность АО "Газпром промгаз" прорабатывает в рамках корректировки генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области", - сказал Кобзев.

Он отметил, что перспективное потребление газа промышленными предприятиями оценивается более чем в 800 млн кубометров ежегодно, жителями и социальными объектами - еще в порядка 86 млн куб. м.

Газификация Братска является одним из ключевых мероприятий по снижению в городе выбросов в атмосферу. На сегодняшний день в городе у жильцов 1 417 домовладений есть возможность подключиться к газу, еще 1 055 домов уже газифицированы.

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд кубов в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.