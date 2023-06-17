Эффективность защиты ПМЭФ-2023 от кибератак оценили в 99,6%

По данным гендиректора компании "РТК-Солар" Игоря Ляпунова, в пике атаки достигали 50 тыс. событий в секунду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум подвергался во время его проведения попыткам кибератак, но они не удались, а система и ИБ-специалисты "выложились" на 99,6%. Об этом сообщил на бизнес-завтраке Игорь Ляпунов - гендиректор компании "РТК-Солар", которая обеспечивала киберзащиту площадки.

"В части попытки нарушить функционирование трансляции мы отразили каскад разных атак. Все они были направлены на уровень приложения и были адаптированы под специфику работы ресурсов Росконгресса. Система защиты и наша команда справились блестяще, эффективность защиты составила выше 99,6%", - сказал он.

Глава компании объяснил, что ключевыми задачами команды было пресечение влияния хакеров на трансляцию пленарной дискуссии, на проход гостей через систему контроля безопасности и на обеспечение доступа интернета с площадки. В пике атаки достигали 50 тыс. событий в секунду.

Также контролировалась инфраструктура форума в части возможного воздействия со стороны компрометации подрядчиков. "В рамках совместной работы штаба мероприятия было выявлено несколько десятков вредоносных активностей, все были своевременно заблокированы без возможности дальнейшего развития", - отметил Ляпунов.