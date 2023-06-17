Росимущество и "Газпром" заключили соглашение о цифровых сервисах

Оно направлено на цифровизацию документооборота, связанного с арендой государственного имущества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о взаимодействии в области использования цифровых сервисов. Об этом в субботу сообщило Росимущество в своем Telegram-канале.

"При поддержке председателя правительства Российской Федерации Росимущество было включено в эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе "ГосТех". Мы были первыми, кто запустил сервис "Федеральное имущество онлайн", и сейчас активно развиваем его. Подписание соглашения с такой российской компанией, как ПАО "Газпром", - еще один шаг в этом направлении, документ позволит объединить усилия в области интеграции наших информационных систем", - заявил Яковенко.

Как сообщает Росимущество, соглашение направлено на цифровизацию документооборота, связанного с арендой государственного имущества.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.