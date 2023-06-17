17 июня, 08:02
ПМЭФ

Сечин: размер открываемых сейчас месторождений не сопоставим с "гигантами" 1970-х годах

Как отметил глава "Роснефти", средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 млн тонн нефтяного эквивалента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Средний размер открываемых сейчас в мире месторождений не сопоставим с гигантскими открытиями 1970-х годов. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Читайте также
Что известно о Петербургском международном экономическом форуме

"Сейчас средний размер открываемых месторождений в мире составляет порядка 15 млн тонн нефтяного эквивалента, что несопоставимо с гигантскими открытиями 1970-х годов - Саудовская Аравия, Сибирь в России, США", - сказал он.

Сечин отметил, что недоинвестирование происходит не только в секторе добычи энергоресурсов, но и в геологоразведке, что уже привело к недостаточному возмещению добычи приростом новых запасов. По его словам, восполнение добычи геологоразведочными работами составляет около 90%. "Объемы поисково-разведочного бурения неуклонно снижаются, а их акцент направлен на все более и более глубоководные акватории", - добавил глава "Роснефти". 

Теги:
РоссияСечин, Игорь ИвановичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация