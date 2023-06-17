Сечин не ждет роста добычи нефти в США

По словам главы "Роснефти", значительное повышение ФРС США базовой ставки и ожидание ее дальнейшего роста повышает стоимость привлечения кредитов для сланцевых операторов, что стало дополнительным сдерживающим фактором для инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Добыча нефти США выходит на "полку", а перспективы ее дальнейшего роста находятся под вопросом, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Под вопросом находится не только обеспечение роста, но даже поддержание достигнутого уровня добычи в США", - сказал он.

Основной вклад в развитие добычи нефти в США вносит Пермский бассейн, который является наиболее крупным по запасам и добыче - порядка 280 млн тонн в год (примерно 45% от всей добычи в США), но и там темпы прироста добычи за последние шесть месяцев сократились в два раза. Добыча в прочих сланцевых бассейнах - Игл Форд, Баккен и других - в последние три года стабилизировалась и не растет, отметил глава "Роснефти".

В свою очередь, значительное повышение ФРС США базовой ставки и ожидание ее дальнейшего роста повышает стоимость привлечения кредитов для сланцевых операторов, что стало дополнительным сдерживающим фактором для инвестиций.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 80 тыс. баррелей, до 12,61 млн баррелей в сутки. В 2024 году министерство ожидает добычу нефти на уровне 12,77 млн баррелей в сутки (+ 80 тыс. баррелей к предыдущей оценке).