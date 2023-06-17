17 июня, 07:37
ПМЭФ

Сечин: потенциал долгосрочного роста добычи нефти есть только у РФ и некоторых стран ОПЕК

Михаил Метцель/ ТАСC
Глава "Роснефти" Игорь Сечин
© Михаил Метцель/ ТАСC

При этом глава "Роснефти" отметил, что перед миром уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей по добыче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Потенциал долгосрочного роста добычи нефти существует только у некоторых стран ОПЕК и России, чья ресурсная база по новым проектам сопоставима со всей перспективной мировой добычей. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире", - сказал он.

При этом Сечин отметил, что даже несмотря на рекордную обеспеченность стран Ближнего Востока запасами нефти (у Саудовской Аравии и ОАЭ - на 70 лет, у Кувейта и Ирака - примерно на 100 лет), перед миром уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей по добыче. "И страны ОПЕК уже не смогут удовлетворить растущий спрос", - подчеркнул глава "Роснефти". 

Теги:
РоссияСечин, Игорь ИвановичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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