Сечин: потенциал долгосрочного роста добычи нефти есть только у РФ и некоторых стран ОПЕК

При этом глава "Роснефти" отметил, что перед миром уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей по добыче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Потенциал долгосрочного роста добычи нефти существует только у некоторых стран ОПЕК и России, чья ресурсная база по новым проектам сопоставима со всей перспективной мировой добычей. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире", - сказал он.

При этом Сечин отметил, что даже несмотря на рекордную обеспеченность стран Ближнего Востока запасами нефти (у Саудовской Аравии и ОАЭ - на 70 лет, у Кувейта и Ирака - примерно на 100 лет), перед миром уже в ближайшие годы остро встанет проблема дефицита мощностей по добыче. "И страны ОПЕК уже не смогут удовлетворить растущий спрос", - подчеркнул глава "Роснефти".